FIUMICINO - Una barca, in balìa delle onde, è finita contro gli scogli: è successo ieri, 21 novembre 2023, a Fiumicino, dove l’impatto è avvenuto precisamente all’uscita di Fiumara Grande, all’altezza di Passo della Sentinella. A bordo dell’imbarcazione, proveniente da Terracina, erano presenti 3 persone. Tempestivo l’intervento della Guardia Costiera che ha tratto in salvo i passeggeri e sta provvedendo alle operazioni di recupero del natante.

Nella giornata del 19 novembre una barca a vela, all’uscita della Fiumara, si è insabbiata. Dalla barca hanno avuto la prontezza di chiedere aiuto subito, quando ancora si trovavano discosti dagli scogli. La problematica in quella zona è costituita dal fondale: se in prossimità del faro verde è possibile transitare, al contrario in prossimità del faro rosso la situazione è critica perché il fondale si è abbassato ulteriormente e si rischia di rimanere incagliati. La situazione appare ancor più compromessa dalla recente mareggiata. Anche in questo caso i soccorsi sono stati efficaci ed hanno aiutato la vela a riguadagnare il mare. I due episodi servono da richiamo all’ imprevedibilità del mare e all’importanza di essere preparati per affrontare situazioni di emergenza in ambienti marittimi, specie quando si è soliti navigare. La prontezza e l’efficacia delle forze di soccorso, come dimostrato dalla Guardia Costiera, sono fondamentali per garantire la sicurezza di coloro che navigano in mare aperto, esperti o principianti che siano.

L’incidente avvenuto in data odierna, seppur fortunatamente risolto senza conseguenze gravi, sottolinea la necessità di adottare misure di sicurezza e precauzioni quando ci si avventura in mare anche in condizioni apparentemente favorevoli. La collaborazione tra le forze di soccorso e la prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza rimangono pilastri essenziali per la sicurezza marittima.