CERVETERI - «Il bancomat dell’ufficio postale in città è fuori uso da giorni e nessuno interviene per ripararlo». Uno sfogo, legittimo, quello del signor Nico, residente cerveterano.

Tanti altri utenti a dire il vero hanno protestato in questi giorni perché non possono ritirare i loro soldi e per farlo sono costretti a recarsi negli sportelli bancari con l’aggiunta di una commissione. «Se può interessare anche a Valcanneto è off limits da diversi giorni», è la segnalazione di Cinzia sui social alle quali si legano tante altre ancora. «A Marina San Nicola è sempre in funzione ma a Cerenova qualche volta non va», commenta Enzo.

