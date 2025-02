Questa mattina all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, si è svolto un incontro per la consegna di alcune strumentazioni donate dalla Banca Lazio Nord, credito cooperativo, alla sezione di Radiologia senologica della unità operativa di Diagnostica per immagini come prezioso contributo alle attività finalizzate alla prevenzione del tumore al seno. Nello specifico, attraverso la donazione sono stati acquistati: 2 armadiature sanitarie, 1 lettino con sistema elettrico per visite, 1 defibrillatore Dae, 1 pulsossimetro con monitor, 1 aspiratore, 1 poltrona prelievi per iniezione di mezzo di contrasto e 2 sedie sanitarie. All’incontro hanno partecipato tra gli altri il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, il presidente della Banca Lazio Nord, Vincenzo Fiorillo, i direttori delle unità operative di Diagnostica per immagini e di Chirurgia senologica del Santa Rosa, Mariano Ortenzi e Francesco Cavaliere. «Le attrezzature che ci sono state messe a disposizione – commenta Mariano Ortenzi - saranno utili per garantire maggiore comfort alle pazienti che si sottoporranno agli esami diagnostici e alle procedure interventistiche presso la nostra Radiologia senologica. Una sezione importante che, nella nostra struttura, tra l’altro esegue gli esami di mammografia con tomosintesi, di mammografia con mezzo di contrasto e le procedure di biopsia mammaria su guida stereotassica».

Solo per portare un esempio dei volumi di attività erogata, è possibile portare l’esempio della campagna di prevenzione “Ottobre rosa”, promossa dalla Regione Lazio e rivolta alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, fascia non compresa in quella contemplata dal programma di screening. Durante l’edizione 2024 della campagna, presso la Radiologia senologica dell'ospedale Santa Rosa sono state eseguite circa 400 mammografie, con contestuale esame ecografico della mammella, che hanno consentito la diagnosi di 6 neoplasie mammarie trattate, o sono in corso di trattamento, presso la Breast unit dell’azienda sanitaria viterbese.

«Banca Lazio Nord – ha spiegato il presidente, Vincenzo Fiorillo – da sempre è al fianco del territorio, anche con questi piccoli gesti che possono contribuire al miglioramento di un patrimonio condiviso e prezioso, il servizio sanitario locale, e, attraverso questo, della nostra comunità».

«Ringrazio la Banca Lazio Nord – ha commentato il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi - per questo ennesimo gesto di vicinanza e di sostegno all’ospedale Santa Rosa. Nel caso specifico si tratta di una donazione che contribuisce a migliorare gli standard, già elevati, del nostro percorso senologico e che alimenta fattivamente il messaggio di prevenzione. Un messaggio da promuovere sempre, in maniera forte e capillare, e che, come in questo caso, deve prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori che ricoprono un ruolo, pubblico o privato, nella nostra provincia».