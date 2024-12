CERVETERI - Incontro tra il sindaco Elena Gubetti e Sara Colizzi, istruttrice federale di equitazione, gestore di fattorie didattiche, a capo dell'associazione no profit "Bambini in Fattoria" che a Borgo San Martino da qualche tempo ha dato vita ad una attività dedicata ai più piccini, al mondo della natura e agli animali. «I piccoli che li andranno a trovare, vivranno un’esperienza unica, a stretto contatto con tantissimi animali, quali pecore, cavalli, conigli, caprette, pavoni, anatre, papere, galline e tanti altri: sotto la sapiente guida di Sara, che nel frattempo sta per acquisire l’abilitazione come Pet Therapy presso la Asl Roma 4, impareranno a stare a stretto contatto con gli animali e la natura. Non mancheranno inoltre laboratori didattici e momenti istruttivi ed inclusivi», ha detto il sindaco Gubetti. Tra le attività «anche il "battesimo della sella" con il giro sul pony per i più piccoli, la cura dell'orto e corsi su come fare la pasta fatta in casa con le uova delle galline della fattoria di Sara. “Bambini in fattoria” è operativa tutti i giorni e Sara ha già in mente numerosi progetti per il futuro, in particolar modo per le scuole».

