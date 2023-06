Negli ultimi giorni la polizia locale ha identificato e denunciato due pirati della strada. Oltre all’automobilista che ha investito un ciclista con disabilità in handbike, un altro ha investito una bambina all’uscita da scuola ed è fuggito senza fermarsi. La notizia della è stata data dalla sindaca Frontini che ha fatto il punto sulle iniziative messe in campo dal Comune. «Aumentate negli ultimi mesi le attività di controllo e prevenzione e ad oggi sono diverse le misure messe in campo - dice la sindaca - La rissa di qualche sera fa presso un noto distributore di benzina viterbese ha portato ad un provvedimento di chiusura di 10 giorni del locale nella quale era iniziata, anche per la mancata prevenzione dell’abuso di alcol e stupefacenti. Non solo: sono già numerosi i daspo emanati dal questore Fausto Vinci, che ringrazio davvero per la sensibilità dimostrata verso la richiesta di sicurezza viterbesi: tutti sono stati indirizzati a giovani, ahimè, alcuni minorenni che si sono resi protagonisti di disordini in centro e nei locali della città. Anche le pattuglie appiedate in centro storico stanno dando i suoi frutti».