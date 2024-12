TARQUINIA - Chiusa la campagna elettorale. Dopo i festeggiamenti di ieri sera, in piazza Cavour per Francesco Sposetti, candidato sindaco del centrosinistra e al lido per Alessandro Giulivi, candidato del centrodestra, oggi cala il silenzio nella città tirrenica, in vista del voto di domani e lunedì.

I cittadini dovranno scegliere chi guiderà la città di Tarquinia nei prossimi cinque anni. Una chiamata alle urne per la seconda volta, per i cittadini di Tarquinia dopo che nessuno dei cinque candidati aveva ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta, il 50% +1, dei voti.

Entrambi i candidati con le loro rispettive liste si sono spesi in un crescendo di interventi, per spiegare ai cittadini di Tarquinia la loro idea di città e con l’obiettivo di intercettare l’elettorato andato disperso nel primo turno. Francesco Sposetti si era presentato con il sostegno di quattro liste: Pd, M5s, Alleanza Verdi sinistra e lista civica Civitas; Alessandro Giulivi con cinque liste: Fdi, Fi–Noi Moderati, Udc, Rinascimento e Futura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA