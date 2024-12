BAGNOREGIO - «Un sentito ringraziamento all’Anmil Viterbo, al suo presidente Arduino Troili per aver scelto Bagnoregio come sede provinciale per la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro». Lo scrive, inun post su Facebook, il sindaco Luca Profili.

«È stato un onore ospitare un evento così significativo - prosegue il primo cittadino - che ci ricorda l'importanza della sicurezza sul lavoro e il valore della vita di ogni lavoratore. La nostra comunità si unisce per onorare la memoria delle vittime e per rinnovare l'impegno a garantire luoghi di lavoro più sicuri per tutti. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato», conclude il sindaco Profili.

