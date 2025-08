BAGNOREGIO ha accolto in visita istituzionale il nuovo prefetto di Viterbo Sergio Pomponio. Ad accoglierlo ufficialmente presso il palazzo comunale sono stati il sindaco Luca Profili, il vice sindaco Massimo Zeroli, il comandante della polizia locale Franco Pasquini e il comandante della stazione locale Marco Foti. Durante la giornata, il prefetto ha avuto modo di conoscere da vicino alcune delle realtà più rappresentative del nostro territorio. In particolare, ha visitato il Santo Braccio di San Bonaventura, accolto dal parroco Don Marco Petrella, e successivamente la sede del Centro Studi Bonaventuriani, dove ha incontrato Don Giusto Neri, Giancarlo Cipriani e Gabriella Rota, che gli hanno illustrato l’importanza storica, culturale e spirituale dell’istituzione.

Non poteva mancare una visita a Civita di Bagnoregio, dove il Prefetto si è lasciato coinvolgere dalla bellezza del luogo e dalla sua atmosfera senza tempo.

Il dottor Pomponio ha dimostrato grande disponibilità, attenzione e partecipazione, ascoltando con interesse le istanze presentate e manifestando sincera curiosità per la storia e le dinamiche del nostro territorio.

«A nome dell’intera comunità di Bagnoregio, desidero ringraziare il prefetto per la sua visita e per lo spirito di collaborazione con cui ha affrontato questo primo incontro. Gli rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro in questa terra ricca di storia, identità e bellezza», ha detto il sindaco Luca Profili».