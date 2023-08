I bagni del bar sono chiusi per pulizie e la cliente dà in escandescenze: prima mette a soqquadro il locale e poi urina in terra.

Il movimentato episodio è accaduto qualche giorno fa presso il Bar centrale di piazza del Plebiscito.

Qui è intervenuta la squadra volante chiamata dal titolare dell’esercizio.

L’uomo ha detto di aver avuto una accesa discussione con una cliente.

La donna è una donna dominicana 50enne, già nota alle forze dell’ordine.

Al diniego del titolare del bar di accedere ai servizi igienici del locale per pulizie in corso, non solo si è opposta ma ha alzato i toni dando vita a una vivace discussione con il titolare fino ad arrivare a dare in escandescenze.

La 50enne avrebbe fatto cadere a terra e messo a soqquadro numerosi tavoli. Ma neanche l’invito ad allontanarsi dal locale è servito a placarla, la donna, per tutta risposta avrebbe urinato sul pavimento del bar.

Per questo episodio, la cinquantenne è stata denunciata a piede libero all’autorità giudiziaria. E’ accusata dei reati di violenza privata e per atti contrari alla pubblica decenza. Per lei, però, i guai non sono finiti qui, perché per evitare il ripetersi di episodi simili, è stata raggiunta da un altro provvedimento

Il questore di Viterbo, Fausto Vinci, infatti, ha adottato, su proposta dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nell’ambito del quale opera la squadra volante, la misura del daspo “Willy” nei confronti della donna che ha numerosi pregiudizi di polizia.

Il provvedimento del questore, emesso per prevenire altri episodi di violenza, ha vietato alla stessa, la frequentazione e lo stazionamento nei pressi del “Bar Centrale” per sei mesi.