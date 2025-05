FIUMICINO - Necessità di tutelare l’ambiente, la sicurezza pubblica e l’immagine della città: questo l’obiettivo della risposta netta del sindaco Baccini, a seguito degli eventi di “Mala movida” verificatisi nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio sul litorale di Fregene e nelle zone limitrofe, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha emanato un’ordinata datata 2 maggio 2025 che dispone il divieto, per un periodo di 30 giorni, di organizzare eventi o manifestazioni con musica dal vivo o DJ set e trattamenti danzanti presso gli stabilimenti balneari e i chioschi situati lungo il litorale comunale. Una risposta netta a un modello di intrattenimento che si è rivelato dannoso e fuori controllo: a seguito degli eventi di “Mala movida” verificatisi nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio sul litorale di Fregene e nelle zone limitrofe, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha emanato un’ordinanza datata 2 maggio 2025 che dispone il divieto, per un periodo di 30 giorni, di organizzare eventi o manifestazioni con musica dal vivo o DJ set e intrattenimenti danzanti presso gli stabilimenti balneari e i chioschi situati lungo il litorale comunale. Il Primo Cittadino interviene con una dichiarazione determinata sulla n«Gli eventi organizzati sul nostro litorale – afferma il Sindaco – non sono stati in linea con le regole già stabilite lo scorso anno. Le norme c’erano, ma sono state disattese. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: inquinamento acustico importante, abbandono di rifiuti, danni ambientali gravi a zone di particolare pregio paesaggistico, comprese le dune, risse e traffico in tilt.

«E’ importante sottolineare come gli eventi che si sono resi responsabili di un flusso di persone ben al disopra di quelle previste e dichiarate dagli organizzatori, non abbiano generato benefici reali per l’economia locale, ma solo disservizi. La nostra Amministrazione sostiene con forza lo sviluppo delle piccole e medie imprese, ma non a costo della sicurezza, del decoro urbano e dell’ambiente».

«Un afflusso di 30-40 mila persone, senza un’adeguata pianificazione, né controlli né assistenza sanitaria – prosegue Baccini – ha provocato una situazione paragonabile a quella di un grande evento sportivo, ma senza alcun presidio organizzativo all’altezza. Lo stadio Olimpico può contare sul presidio e sull’attività di migliaia di agenti delle Forze dell’Ordine per gestire lo stesso numero di persone che domenica si sono riversate sul nostro litorale. Il risultato? Centinaia di segnalazioni di ordine pubblico e interventi straordinari per ripristinare le condizioni minime di vivibilità».

Da qui la decisione di emanare l’ordinanza del 2 maggio, con la quale viene vietata la musica ad alto volume e i dj set per i prossimi 30 giorni. Restano invece consentiti aperitivi e feste private con musica di sottofondo, nel pieno rispetto delle regole.

«Non siamo contrari agli eventi – chiarisce il Sindaco – ma vogliamo una movida sana, organizzata, pianificata e sicura. Vogliamo tutelare i residenti, le famiglie e il nostro patrimonio ambientale. Siamo favorevoli alla musica, al divertimento e anche agli eventi danzanti per più giovani, ma nel rispetto delle regole e della convivenza civile». \Baccini ha inoltre annunciato un potenziamento dei controlli: «Verificheremo che tutte le attività abbiano le autorizzazioni necessarie. Chi è in regola potrà lavorare e contribuire a un’offerta turistica di qualità. Chi ha disatteso le norme dovrà risponderne. Nessuno ha vietato gli eventi: li abbiamo regolamentati per il bene di tutti. E chi è causa del suo mal, pianga se stesso – aggiunge il sindaco –. Abbiamo inoltre ripristinato le telecamere di sicurezza a Fregene e, in vista della stagione estiva, realizzeremo delle isole pedonali in punti strategici della località. Non appena sarà concluso lo studio di fattibilità del progetto, forniremo maggiori dettagli a riguardo. La visione del Comune è chiara: vogliamo promuovere un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente, delle persone e della nostra identità. No al turismo mordi e fuggi. Sì a matrimoni, concerti, cinema sulla spiaggia, eventi culturali: ma in sicurezza e secondo le regole. L’immagine del nostro litorale non può essere messa a repentaglio».

«Abbiamo avviato un dialogo con gli operatori , da qui la scelta di rendere valida l’Ordinanza del 2 maggio per 30 giorni durante i quali riusciremo a definire insieme un nuovo modello di intrattenimento. Siamo pronti a concedere autorizzazioni, ma solo in presenza di garanzie concrete su sicurezza e gestione. Puntiamo a un’offerta turistica che valorizzi il nostro territorio e che riaccenda l’antico splendore di Fregene, una località balneare tra le più belle e in voga d’Italia».