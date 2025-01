TOLFA - Un'altra eccellenza collinare ha tenuto alti i colori di Tolfa. La piccola etoile Azzurra Rech è stata ammessa al corso introduttivo di danza classica alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma.

La bravissima ballerina collinare, che vive a Tolfa con la sua famiglia, è allieva del Centro Artistico di Balletto diretto da Marilena Ravaioli e fin da quando era piccolissima ha sempre mostrato talento, disciplina e passione. La coreografa e ballerina, nonchè insegnante di danza Marilena Ravaioli ha sottolineato che in Azzurra fin dai primi anni di studio ha notato doti fisiche molto adatte alla danza classica e che ha visto crescere in lei una grande passione e tanta determinazione. La maestra Marilena Ravaioli ha preparato al meglio Azzurra e ora questa piccola grande promessa della danza a soli 10 anni è riuscita ad ottenere il prestigioso pass per essere ammessa al corso introduttivo di danza classica alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Azzurra ha partecipato ad una dura selezione al Teatro dell’Opera e su oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia, solo 20 di loro hanno superato il provino: a giudicarle è stata la direttrice Eleonora Abbagnato. Da sabato per Azzurra inizia la nuova avventura all'Opera. Azzurra è molto tenace e disciplinata e riesce bene a danza e a scuola.

La coreografa e ballerina Marilena Ravaioli (Direttrice del Centro Artistico di Balletto) ha allenato al meglio Azzurra per affrontare il provino: "L'ho preparata con lezioni private di tecnica della danza classica" spiega la professoressa Ravaioli e proprio lei ha spiegato che, fin da quando la sua allieva le ha confessato la sua voglia di provare ad entrare nel corso introduttivo della scuola del Teatro dell’Opera lei l'ha accompagnata preparandola tecnicamente e consigliandola, proprio come anni fa fecero i suoi maestri fecero con lei.

"Sia io che tutte le compagne del Centro siamo felici per questa opportunità - sottolinea la Ravaioli - è l’inizio di un percorso lungo, ma molto affascinante, una strada che, se si ama, ti regala grandi emozioni che non si dimenticheranno mai”.

La professoressa Marilena Ravaioli si è diplomata ballerina alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma e poi si è laureata docente delle Tecniche di Danza all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e dirige il Centro Artistico Balletto da oltre 25 anni occupandosi della formazione coreutica di bambini e ragazzi. Tante le generazioni di Tolfa, Allumiere (e non solo), che hanno assaporato il gusto del palcoscenico in questa scuola, dove oltre alle varie tecniche, si insegna l’amore per l’arte e per ciò che è bello.

