CIVITAVECCHIA – Svolta storica per l’avvocatura locale. Per la prima volta dalla sua costituzione, infatti, il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia – l'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura locale – sarà guidato da una donna. Si tratta dell’avvocato Mary Dominici, così come deciso al termine della seduta di consiglio di ieri che ha visto proclamare segretario l’avvocato Gianni Pane e tesoriere l’avvocato Laura Russino.

«Si ringraziano le cariche uscenti – spiegano dal nuovo consiglio – ossia gli avvocati Antonio Maria Carlevaro, Paola Girotti e Mario Iervolino, ed i consiglieri Fabrizio Serra, Simona Tazzini e Chiara Piccioni per questo importante risultato».