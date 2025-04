LADISPOLI - Si popola sempre di più la spiaggia di Torre Flavia. Dopo Francesco, i volontari hanno salutato l’arrivo di Pacifica, un altro pulcino di Corriere piccolo che da qualche giorno si aggira tra le dune.

Entrambi i neo arrivati sono stati “battezzati” con nomi dedicati al Santo Padre, Papa Francesco scomparso il giorno di Pasquetta.

Ma a Torre Flavia non ci si riposa mai, e così mentre i nuovi corrieri piccolo iniziano la loro avventura sulla “terra”, i volontari sono a lavoro per garantire la schiusa di nuove uova. Questa volta quelle del fratino. In tutto il Lazio si registrano meno di 10 coppie. E una di queste, come accade ormai da anni ha scelto proprio la spiaggia di Torre Flavia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA