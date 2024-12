LADISPOLI - Elezioni per il nuovo direttivo in casa Avo. Nel nuovo organo è stato riconfermato presidente Rosario Sasso. Il suo vice sarà Annarita Pirisi, storica volontaria e più volte presidente dell'associazione. Completano il direttivo Fabiana Iavarone, Teresa Fiorentino, Sandro Paris, Federico Capaldo e Walter Muollo. L'associazione è in campo da ben 36 anni e da allora prosegue l'impegno dei volontari verso le categorie più deboli: non solo malati ma anche persone fragili, anziani, ragazzi diversamente abili e gli ospiti di strutture socio sanitarie come la Rsa San Luigi Gonzaga, l'ospedale Padre Pio. Tra le attività c'è anche "Il nido dei nonni" e l'assistenza domiciliare avviata dal 2016.

