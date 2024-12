MONTEFIASCONE – Si è tenuta nei giorni scorsi presso i locali di Villa Santa Margherita, gentilmente messi a disposizione dalla direzione, l’assemblea dei soci Avis di Montefiascone per gli adempimenti statutari previsti: sono stati infatti approvati, come da codice civile e codice del terzo settore, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del consiglio sull’attività svolta nel 2023.

Quest’ultima ha registrato un significativo aumento dei flaconi raccolti (+88) per un totale di 553 con un importante incremento anche del plasma di ben 91 sacche; anche l’attività promozionale e gli eventi realizzati allo scopo hanno visto nel 2023 non solo il consolidamento di quelli tradizionali (corsa per la vita, festa sociale, cicloraduno, incontri e donazioni presso le scuole, collaborazioni con altre associazioni, partecipazione agli appuntamenti istituzionali….) ma altresì l’arricchimento di nuovi, quali la partecipazione, attraverso la sponsorizzazione del premio del pubblico, ad Est Film Festival, la partecipazione alla “FrancigenAvis”, che ha avuto Montefiascone fra le tappe del cammino di numerosi Avisini da tutta Italia sulla Via Francigena, la realizzazione di un Laboratorio Teatrale per bambini.

L’assemblea si è occupata quindi anche delle prospettive dell’associazione, rinnovando l’impegno a proseguire degnamente l’attività, non senza però aver dovuto prendere atto della nuova situazione creatasi a seguito del forzato abbandono del centro di prelievo presso l’ospedale ed alle incertezze sulle possibilità di ripristino, nonché sulle sempre maggiori difficoltà di disponibilità di risorse umane per adempiere agli impegni associativi (anche in previsione del rinnovo del Consiglio previsto per febbraio 2025), motivo di ulteriore preoccupazione e di appello a tutti per avvicinarsi a conoscere, collaborare ed operare per Avis Montefiascone.

