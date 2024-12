NEPI - E’ soddisfatto il sindaco Franco Vita sul numero di donazioni effettuate domenica mattina presso la sede nepesina dell’Avis. «Con soddisfazione abbiamo preso atto di un dato,ancora una volta, molto alto: 27 donazioni è molto significativo per la nostra città - afferma Vita -. L’Avis di Nepi si conferma una associazione di volontariato che, insieme ad altre presenti nel nostro Comune, eccellono nella nostra provincia. Per questo - aggiunge - considerato che queste donazioni salveranno altrettante vite umane senza nulla chiedere, questa amministrazione ha sempre dimostrato vicinanza sostegno e disponibilità nei confronti dell’Avis locale. I miei complimenti - conclude il primo cittadino - al presidente Biagio Fantini e alle nuove generazioni, capeggiate da Ilaria Paoletti e Federica De Paolis, ed altri giovani che sono entrati a far parte dell’associazioniee ne garantiscono il proseguimento per i prossimi anni».

