LADISPOLI – Continua senza sosta l'offensiva dell'Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della provincia di Roma. Nell'ambito di un'attività che rientra in un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, negli ultimi giorni, d'intesa con la locale Procura della Repubblica hanno arrestato un soggetto per reati inerenti agli stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, nel corso di un controllo ad un 33enne cileno già sottoposto a misura cautelare, raggiunta la camera da letto dell'uomo, hanno notato un rigonfiamento anomalo del materasso e insospettiti hanno approfondito le verifiche, rinvenendo 150 g di hashish occultati sotto al letto.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Civitavecchia e il Giudice ha disposto per la misura cautelare degli arresti domiciliari.