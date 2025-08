ALLUMIERE - "Con il calare dell’ultima notte di festa, si è chiuso un capitolo memorabile della nostra estate: le Sagre delle Sei Contrade hanno regalato al paese un mese di emozioni, sapori autentici e unione profonda". Ad esprimersi così la presidente della Proloco di Allumiere Maria Pinardi che elogia tutte le Contrade e le ringrazia per aver daTo vita a weekend eccezionali che hanno richiamato avventori di ogni dove. "Le piazze si sono accese di luci, i vicoli si sono riempiti di profumi e risate, e ogni contrada ha risposto con orgoglio alla chiamata della tradizione, offrendo il meglio di sé - prosegue la presidente della Proloco di Allumiere, Maria Pinardi - dietro ogni piatto servito, ogni tavolo apparecchiato e ogni sorriso donato, c’è stato il lavoro silenzioso e appassionato di decine e decine di persone. Donne, uomini, ragazzi, bambini, nonni: tutti uniti da un solo spirito, quello della propria contrada. Le cucine sono diventate cuori pulsanti di energia, i gazebo veri e propri teatri di accoglienza, e ogni serata un inno alla bellezza del fare insieme. Il tempo, la fatica e l’impegno di ognuno hanno costruito qualcosa che va oltre l’evento: una testimonianza viva di comunità, di orgoglio, di appartenenza. Perché queste sagre non sono solo gastronomia: sono storie condivise, mani che si stringono, ricordi che si scolpiscono nei cuori". E adesso, mentre le ultime tovaglie vengono ripiegate e i piatti lavati con cura, l’attenzione si sposta verso l’evento più atteso dell’anno: il Palio delle Sei Contade.

"Un brivido corre già tra le strade, i tamburi iniziano a farsi sentire in lontananza, le bandiere vengono srotolate, e le contrade si preparano a vivere la sfida più sentita, più vibrante, più identitaria - continua la presidente Pinardi - il Palio non è solo una gara: è orgoglio, storia, passione viscerale. È la fierezza di appartenere a qualcosa che ci precede e ci supera, che parla delle nostre radici e del nostro futuro. Le prove iniziano, gli sguardi si fanno più intensi, e i cuori battono all’unisono. In questo clima di emozione e riconoscenza noi della Pro Loco desideriamo ringraziare con tutto il cuore le sei contade. Grazie per l’ospitalità calorosa, per l’energia travolgente, per l’organizzazione impeccabile e per aver saputo offrire, ancora una volta, qualcosa di unico. Avete trasformato le sere d’estate in magia, facendo sentire ogni ospite parte di una grande famiglia. Senza la vostra passione, le sagre non sarebbero che eventi; con il vostro amore, sono diventate una festa dell’anima. Mentre si avvicina il Palio, portiamo con noi lo spirito di collaborazione, l’amicizia e la voglia di esserci, insieme, sempre. La strada è tracciata, le emozioni sono già nell’aria. Ci aspettano nuove sfide, nuovi ricordi, nuove vittorie da condividere. Che vinca il migliore. Ma, soprattutto, che vinca la nostra comunità".

