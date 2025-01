SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, fanno presente che sono in corso di svolgimento i lavori per realizzare un muro di contenimento e di restyling della rampa d’accesso nell’area dell’Ex Fungo.

“I lavori – dicono Tidei e Amanati - interesseranno anche la scala di accesso, non limitandosi alla sola messa in sicurezza del muro di contenimento. E questo rappresenta un primo passo concreto verso una riqualificazione completa dell'intera area. L'area, che ospita oltre cento posti auto nel cuore della città, è da sempre un punto nevralgico, sia per i pendolari che lasciano l'auto vicino alla stazione ferroviaria al mattino, sia per coloro che si recano a fare la spesa nei numerosi negozi del centro durante il giorno”. “In questa prima fase – spiega Amanati - l'impresa incaricata dovrà mettere in sicurezza il muro, sulla base di una recente perizia, e adeguare la scala per renderla più accessibile”. L'amministrazione è pronta a avviare anche una seconda fase di lavori per completare un intervento di riqualificazione urbana più ampio su tutto lo spazio disponibile, rendendolo più funzionale e piacevole. “Ci stiamo preparando così ad accogliere i festeggiamenti di San Giuseppe - sottolinea il sindaco Tidei - visto che, come da tradizione, le manifestazioni in onore del santo patrono si svolgeranno anche all'Ex Fungo. Il nostro obiettivo è offrire alla cittadina un'area sicura, ospitale e gradevole e intendiamo procedere rapidamente”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA