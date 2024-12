S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati informano sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione alla stazione ferroviaria di Santa Marinella, evidenziando i principali interventi e le tempistiche previste per il completamento delle opere.

“Sullo scavo per la canna ascensore – dicono Tidei e Amanati – a causa di un lieve ritardo nel completamento dei getti sul primo marciapiede, i lavori di scavo per la canna ascensore sul terzo marciapiede inizieranno nella settimana del 28 ottobre. Questo intervento è fondamentale per garantire l'accessibilità alla stazione e la sicurezza dei passeggeri. I lavori di installazione dei vetri, che richiedono cinque giorni continuativi, saranno avviati nella seconda metà di novembre. Questa fase seguirà i lavori di armamento sulla linea ferroviaria e contribuirà a migliorare la protezione e il comfort dei viaggiatori. Le nuove panchine, che stanno per essere installate, garantiranno una maggiore comodità e sicurezza per tutti gli utenti della stazione. Dopo aver ottenuto il nulla osta, in seguito alla bonifica degli ordigni bellici, partiranno già dalla prossima settimana le operazioni di rimozione del terreno da scavo e il rafforzamento delle strutture di contenimento, lavori essenziali per garantire la stabilità e la sicurezza delle aree esterne della stazione”. “Questi interventi – dice Amanati - fanno parte di un progetto complessivo di riqualificazione della stazione ferroviaria, finalizzato a migliorare i servizi offerti ai cittadini e la sicurezza del trasporto ferroviario. Nonostante alcune difficoltà incontrate durante l'esecuzione dei lavori, siamo impegnati a far rispettare il cronoprogramma e a cercare di ridurre al minimo i disagi per i pendolari e la cittadinanza”.

“Nonostante alcuni evidenti e tangibili ritardi – afferma il Sindaco Tidei - la nuova stazione sta prendendo forma, con tutti i servizi essenziali a garantire l'accesso ai tanti pendolari che ogni giorno usufruiscono della stazione per lavoro. Il rifacimento del piazzale Matteotti è in essere, così come gli altri interventi previsti dal cronoprogramma, che se pur con diverse difficoltà tecniche, proseguono affinché la città sia dotata, a conclusione dei lavori, di una stazione ferroviaria moderna e funzionale”.

