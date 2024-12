LADISPOLI – Incendio nella notte in un autosalone sulla via Aurelia, all’ingresso nord della città. Forse il rogo è da addebitare ad un corto circuito, fatto sta che i pompieri della caserma di via Fontana Morella hanno scongiurando il peggio intervenendo in pochi minuti ed impedendo conseguenze peggiori per l’attività che comunque nella conta dei danni ha visto almeno otto vetture incenerite. Sul posto si sono recati anche gli agenti del commissariato di polizia e ieri mattina una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Al momento si pensa più da un problema all’impianto elettrico ma saranno eventualmente ulteriori accertamenti a stabilirlo con esattezza. Non ci sarebbero effrazioni o prove di un ingresso forzato all’interno dell’autosalone. I gestori inoltre hanno raccontato alle forze dell’ordine di non aver ricevuto intimidazioni. L’odore acre di bruciato ha investito l’intera zona e anche i quartieri residenziali Cerreto e Miami, quelli più a nord della città ladispolana e molti automobilisti di passaggio sulla statale hanno notato ovviamente le fiamme alte.

