Ha abbandonato l’auto con la quale aveva cappottato sui binari e sarebbe andato a ballare. Emergono dettagli rispetto all’incidente ferroviario che si è verificato all’alba di domenica lungo la tratta ferroviaria Fl3 Roma- Viterbo all’altezza di Tobia, nella zona della vecchia stazione della frazione viterbese.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che è risalita al conducente dal numero di targa dell’auto, l’uomo si è ribaltato con l’auto. Uscito illeso, avrebbe abbandonato la vettura sui binari e si sarebbe fatto venire a prendere per andare a ballare a Montalto.

L’uomo, non solo avrebbe lasciato l’auto sui binari in situazione di pericolo, ma non avrebbe dato l’allarme. Così, all’alba, quando è passato il treno, questo ha travolto l’auto. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per ore. Adesso l’uomo, individuato dalla polizia, rischia una denuncia e il risarcimento dei danni provocati a Trenitalia.