LADISPOLI – Stava percorrendo la Settevene Palo, a Ladispoli, quando per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada con l’auto che si è poggiata su un fianco a ridosso della cunetta. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dalle lamiere affidandolo alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato al San Paolo di Civitavecchia. Al vaglio delal polizia locale le possibili cause del sinistro. Non sarebbero infatti coinvolti altri veicoli. Non è escluso possa essersi trattato di un malore.