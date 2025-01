CERVETERI – Incidente stradale, ennesimo, in via del Sasso, nell’omonima frazione etrusca. Stavolta nessuno scontro frontale, un’auto, con due persone a bordo, si è ribaltata sulla carreggiata rischiando di finire fuori strada. Sono arrivate due ambulanze per trasportare al San Paolo di Civitavecchia e al Padre Pio di Bracciano rispettivamente un uomo e una donna entrambi 45enni rimasti lievemente feriti. Sul posto gli agenti della Polizia municipale di via Friuli per i rilievi e per gestire la viabilità che comunque non ne ha risentito più di tanto. Via Settevene Palo, via Doganale, via Furbara-Sasso e via di Zambra sono considerate tra le arterie periferiche più a rischio del territorio, così come la via Aurelia. Continuamente comitati e residenti chiedono contromisure, tra cui dossi e dissuasori di velocità, anche se in molti in casi gli incidenti dipendono pure dall’eccessiva velocità e dalla distrazione alla guida spesso dovuta all’uso del telefono cellulare.

