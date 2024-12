Paura nel tardo pomeriggio di oggi in superstrada per un’auto che si è incendiata.

Il fatto è accaduto intorno alle 18 in località Cinelli tra Tuscania e Vetralla.

Per cause in corso d’accertamento un’auto che viaggiava in direzione Viterbo ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito a dare l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, nel frattempo, si sono propagate anche su una piccola superficie di sterpaglie. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e a domare l’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas. Per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio, la strada statale 675 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Per fortuna non si sono registrati feriti. Il conducente dell’auto, infatti, è riuscito a fermarsi per tempo e a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero.