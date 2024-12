LADISPOLI – Attimi di paura questa mattina intorno alle 9.30 in via Palermo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto di media cilindrata ha preso fuoco. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco della caserma di Cerenova che hanno estinto velocemente le fiamme impedendo alle stesse di raggiungere le abitazioni e i negozi limitrofi. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e gli uomini del commissariato di via Vilnius.