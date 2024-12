CIVITAVECCHIA – I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti, alle 17, per un incendio di una automobile allo svincolo di Civitavecchia sud nei pressi del casello autostradale direzione nord.

I due occupanti della vettura sono riusciti ad uscire e sono risultati fortunatamente illesi. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto rapidamente e hanno cominciato subito le operazioni di spegnimento dell'incendio, all'arrivo sul posto la macchina era completamente avvolta dalle fiamme. Dopo pochi minuti grazie al lavoro degli uomini della caserma Bonifazi le fiamme sono state domate.

Subito dopo l'area è stata messa in sicurezza per consentire la ripresa della normale circolazione automobilistica. Non si sono registrati feriti, sul posto la Polizia stradale per i rilievi del caso e per la gestione del traffico.

