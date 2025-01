S. MARINELLA - I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per un incendio di una autovettura in via Delle Dalie a Santa Marinella. Intorno alle 23, gli uomini della Bonifazi sono accorsi sul posto e hanno trovato di fronte a loro un'autovettura Smart completamente avvolta dalle fiamme. La rapidità dell’estinzione delle fiamme ha fatto si che l'incendio non coinvolgesse anche gli appartamenti siti nelle nelle immediate vicinanze della macchina. Non si è registrato nessun ferito e sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per gli ulteriori accertamenti.

©