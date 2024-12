CIVITAVECCHIA – Momenti di paura poco fa in via Borghese per una vettura in fiamme. Alle 9,45 i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una automobile. Il rapido intervento degli uomini della Caserma Bonifazi ha permesso che le fiamme potessero essere domate velocemente evitando che l’incendio si propagasse alle numerose vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.

A bruciare, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto anche la Polizia di Stato per effettuare tutti i rilievi del caso.

