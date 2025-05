CIVITAVECCHIA – Ancora una giornata di lavoro senza sosta per i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, intervenuti su due distinti fronti nel giro di poche ore.

Il primo allarme è scattato intorno alle 12, quando un’auto ha preso fuoco in largo della Pace, proprio di fronte alla sede dei Vvf. Immediato l’intervento della squadra, che grazie alla rapidità delle operazioni è riuscita a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero all’intera vettura e ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti di rito.

Poco dopo, alle 15:30, una nuova emergenza ha richiesto l’intervento dei pompieri: un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Monte Cima, a Santa Marinella. Le fiamme hanno interessato una sola stanza dell’abitazione, ma il tempestivo arrivo della squadra 17A ha scongiurato conseguenze ben più gravi. I residenti, fortunatamente, sono riusciti ad abbandonare l’edificio in modo autonomo, senza riportare ferite.

Gli uomini del distaccamento Bonifazi hanno operato con efficacia, mettendo in sicurezza sia l’appartamento coinvolto che l’intera struttura. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Presente sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per le verifiche del caso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA