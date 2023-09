CERVETERI - Per fortuna solo tanta paura ieri mattina in via del Sasso per i cinque bambini a bordo dello scuolabus. Secondo una prima ricostruzione il pullmino giallo non avrebbe rispettato la precedenza per immettersi su via del Sasso. Dal canto suo però l'auto sarebbe arrivata a velocità sostenuta tanto da non riuscire a evitare l'impatto. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della stazione di Cerveteri e i sanitari del 118. Solo una bambina di nove anni avrebbe riportato una lieve ferita medicata sul posto con i genitori che avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale. Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. Non è purtroppo la prima volta che su quell'arteria si verifichino incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Da tempo i cittadini chiedono interventi da parte degli enti competenti per mettere la strada in sicurezza. La strada è infatti stretta e deve essere percorsa con cautela, ma non sempre, purtroppo, questo accade. I residenti avevano già chiesto tempo fa l'installazione di cartelli e delimitatori di corsia per scongiurare che i conducenti di auto e mezzi pesanti invadano la corsia opposta ed interventi che possano fungere da deterrente contro la velocità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA