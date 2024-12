LADISPOLI – Brutto incidente l’altra sera in via Settevene Palo, all’ingresso della città, dove un’auto e uno scooter con due persone a bordo si sono scontrati nei pressi della rotatoria. Una dinamica ancora non chiara e al vaglio della Polizia locale che è intervenuta sul luogo dell’impatto, oltre ai sanitari del 118 naturalmente che hanno trasportato al Padre Pio di Bracciano una donna 50enne che si trovava dietro al motorino. Non è in pericolo di vita. Lievi ferite invece per i due conducenti sia del motorino che della macchina.

