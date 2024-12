CIVITAVECCHIA – Un violentissimo scontro tra un’auto e una moto, il centauro che schizza dalla sella e atterra sull’asfalto, poi il rumore delle sirene dei mezzi di soccorso.

Pomeriggio di paura a Campo dell’Oro: oggi, intorno alle 16, una moto di piccola cilindrata condotta da un giovane civitavecchiese e una Lancia di colore rosso, con a bordo un altro ragazzo del posto, si sono scontrate violentemente all’incrocio tra viale Lazio e via Veneto.

Ancora da definire la dinamica dell’accaduto, ma l’incidente ha destato preoccupazione tra i civitavecchiesi, dal momento che sul posto è atterrata anche un’eliambulanza. Pochi dettagli sono emersi legati al sinistro: si sa solo che alla guida dei rispettivi mezzi c’erano due giovani. Dai commenti fatti sul posto dai presenti, è emerso che a seguito del forte impatto il ragazzo alla guida del motociclo avrebbe addirittura perso il casco, motivo che avrebbe indotto i soccorritori a chiedere l’intervento di un elicottero, oltre che di un’ambulanza del 118.

Entrambi i feriti sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, per quanto riguarda il centauro spetterà ai medici del nosocomio decidere se trasferirlo o meno in una struttura romana.

Tra viale Lazio e via Veneto nel giro di pochi minuti sono sopraggiunte due pattuglie della Polizia locale, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi di rito e a favorire la ripresa della circolazione stradale, mettendo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Naturalmente le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

