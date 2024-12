MONTALTO DI CASTRO- Incidente stradale stanotte sulla Castrense tra Canino e Montalto di Castro. Un’auto, per cause in corso d’accertamento, è finita contro un albero.

A bordo viaggiavano due giovani di 25 anni che rientravano da una serata trascorsa insieme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco.

I ragazzi sono stati estratti dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e affidati al soccorso sanitario che ha richiesto il trasporto d’urgenza in eliambulanza per entrambi. Uno è stato trasferito presso l’ospedale Gemelli di Roma e l’altro presso il San Camillo. Entrambi verserebbero in gravi condizioni. Uno dei due, secondo quanto appreso, è residente a Castell’Azzara, in provincia di Grosseto.

