SANTA MARINELLA - Notte movimentata a Santa Marinella, con i Vigili del fuoco di Civitavecchia che alle 2,15 sono intervenuti per incidente stradale a in via quattro Novembre.

Una ragazza a bordo di un'utilitaria, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un albero.

Quando i pompieri sono arrivati sul posto, la giovane conducente era già stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Gli uomini della caserma Bonifazi hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l'area circostante. Sul posto anche i Carabinieri di Santa Marinella.