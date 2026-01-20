Un autista Cotral è stato aggredito da un giovane che poi si è dileguato. Il fatto è accaduto al capolinea di Vignanello Talano ed è stato denunciato dal sindacato Cobas che esprime piena vicinanza e solidarietà all’autista.

Secondo quanto ricostruito un giovanissimo utente che ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente l’autista per poi scappare. Il conducente, fortunatamente, ha riportato solo leggere lesioni fisiche.

«Un episodio gravissimo - dice il Cobas - che colpisce non soltanto un lavoratore ma l’intera utenza del traporto pubblico locale perché mina i principi stessi di rispetto e di convivenza civile su cui si fonda il vivere quotidiano. L’autista ha dovuto affrontare una situazione di violenza inaccettabile che evidenzia ancora una volta le difficoltà in cui operano ogni giorno i conducenti dei mezzi pubblici, chiamati a garantire un servizio essenziale in condizioni spesso complesse e difficili».

Il sindacato Cobas auspica che le autorità competenti possano rispondere in maniera ferma e concreta affinché il rischio di aggressioni sia eliminato e siano perseguite tutte le iniziative a tutela della dignità e della salute dei lavoratori.