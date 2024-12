CIVITAVECCHIA – Un vero e proprio spettacolo, visibile anche in Italia ed immortalato anche nei nostri cieli. È quello dell’aurora boreale che, la notte scorsa, ha incantato tanti, con il naso all’insù per ammirare questa rara occasione.

Come si può vedere dalle foto inviate da Stefano Annarumi e scattate nei pressi del Casaletto Rosso, il cielo si è tinto di rosso, per via di una forte tempesta solare che ha attraversato la Terra. Nel dettaglio si è trattato di un fenomeno affascinante noto come SAR, o “arco aurorale rosso stabile“, stable auroral red (SAR), per essere ancora più precisi.

Uno spettacolo insolito e suggestivo catturato in moltissime fotografie che stanno riempiendo i social.