FIUMICINO - Sono in aumento le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà sul territorio e la Misericordia confraternita città di Fiumicino annuncia la riapertura della distribuzione e della consegna di beni di prima necessità. Un intervento che torna ad attivarsi a fronte di un bisogno sociale sempre più evidente, come segnalato dagli stessi volontari.

L’associazione fa sapere di ricevere quotidianamente richieste di sostegno, motivo per cui è stata riavviata l’organizzazione degli approvvigionamenti alimentari destinati ai nuclei familiari più fragili. L’obiettivo, spiegano dalla Misericordia, è garantire un aiuto concreto ma anche equo, indirizzato a chi si trova in una reale condizione di necessità.

Per assicurare una corretta distribuzione degli aiuti e operare in sinergia con il servizio sociale comunale, la Misericordia invita le famiglie interessate a inviare una mail di richiesta all’indirizzo socialemisericordiafiumicino@gmail.com.

La comunicazione servirà a fissare un colloquio conoscitivo, utile a valutare le esigenze specifiche dei singoli nuclei familiari.

Un passaggio ritenuto fondamentale per evitare sprechi, sovrapposizioni e per mantenere un sistema di assistenza trasparente e sostenibile, basato sulla collaborazione tra volontariato e istituzioni locali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno quotidiano della Misericordia di Fiumicino nel campo dell’assistenza sociale, un’attività che si regge anche sul contributo della comunità e sulla diffusione dell’informazione. Da qui l’invito alla massima condivisione dell’appello, affinché il messaggio possa raggiungere chi ne ha bisogno.