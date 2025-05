ALLUMIERE - Altro importante risultato per l’eccellente professor Gianluca Franceschini. L’eperto chirurgo senologo di origine allumierasca, che dallo scorso 31 ottobre è il nuovo direttore del Centro di Senologia del policlinico “Gemelli “di Roma, questa volta è intervenuto in audizione al Senato della Repubblica sul tema della proposta di legge numero 989, relativa all’applicazione della “medicina di genere”.Gianluca Franceschini, professore ordinario di chirurgia generale dell’Università Cattolica di Roma, ha relazionato nella seduta dello scorso mercoledì 21 maggio. Un contributo scientifico importantissimo quello del professor Franceschini volto a rafforzare l’equità e l’efficacia dei percorsi diagnostico-terapeutici. Franceschini è spesso ospite delle più note trasmissioni televisive e radiofoniche che trattano temi medici e al Senato, si è fatto apprezzare per il suo intervento medico-scientifico di alto livello, ma anche per la sua grande umanità e empatia. “Sono qui soprattutto come medico che ogni giorno lavora con le donne con tumore alla mammella e si rende conto delle difficoltà che queste hanno non solo per la loro patologia,ma anche per affrontare un carico sociale non indifferrente”.

