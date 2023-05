LADISPOLI – È il giorno della beneficenza con la partita in programma oggi pomeriggio allo stadio Angelo Sale di Ladispoli (ore 17) tra la nazionale Attori, le Frecce d’Argento e una rappresentativa dell’Istituto comprensivo Corrado Melone formata sia da docenti che da genitori. Lo scopo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Tamà”, è quello di raccogliere finanziamenti per il fondo di solidarietà della scuola Melone a cui attingono le famiglie con gravi difficoltà economiche per poter pagare tutte le attività didattiche. «Ringrazio la presidente del Ladispoli calcio Sabrina Fioravanti – commenta Alessandra Fattoruso, presidente di Tamà - per la concessione dello stadio per questo evento e naturalmente gli sponsor che hanno contribuito economicamente alla realizzazione del triangolare di calcio». L’elenco dei big in campo per aiutare la scuola è piuttosto lungo. Hanno dato la loro adesione Daniele Pecci, Gilles Rocca, Paolo Sassanelli, Riccardo Acerbi, Paolo Romano, Marco Vivio, Antonio Serrano, Vincenzo De Michele, Fausto Sciarappa, Emiliano Ragno, Fabrizio Nevola, Vincenzo Della Corte, Matteo Nicoletta, Giacomo Costa, Matteo Ranaldi, Ermenegildo Marciante, Marco Aiello, Enrico Tubertini, Luigi Martini.

Soddisfatto il dirigente della Melone: «Sarà un momento di aggregazione importante – sostiene Riccardo Agresti – e aggiungerei anche divertente. Spero che possa vincere la nostra Corrado Melone altrimenti farò ricorso. Scherzo ovviamente, ringraziamo i partecipanti e l’associazione di Fattoruso: abbiamo sposato una giusta causa perché in un momento di difficoltà per molte famiglie anche un evento benefico può rivelarsi utile per i loro figli. Speriamo ci sia anche tanto pubblico sugli spalti, sarebbe una bella cornice».

©RIPRODUZIONE RISERVATA