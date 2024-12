FIUMICINO - È stata inagurata da pochissimi giorni, con una cerimonia che ha sancito l’inizio di un’opportunità per i ragazzi, le ragazze e le persone con disabilità di vivere una giornata al mare come tutti: un sogno diventato realtà per quella che è una bella iniziativa che è stata, però, già “violata”.

Di notte la prima spiaggia libera inclusiva di Fiumicino, “Beach for all”, sul lungomare della Salute è stata bersaglio di un atto vandalico.

Ad essere stato danneggiato è il pattino del servizio di salvataggio, rinvenuto la mattina dopo, con parecchie tavole staccate, dagli assistenti bagnanti in servizio sull’arenile.

L’atto vandalico si è venuto a verificare nonostante la presenza di un servizio di guardiania notturno. Inoltre, sono stati trovati rifiuti di vario genere, tra cui bottiglie di vetro e cartacce.

Ferma la condana nei confronti del gesto: «Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto. Un gruppo di persone, in spregio alle più elementari regole di convivenza civile, ha “bivaccato” sulla spiaggia danneggiando il mezzo che il Comune mette a disposizione per garantire la sicurezza ed il benessere dei numerosi bagnanti che frequentano i nostri lidi in questo periodo». Ha dichiarato il delegato al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini.

«Aggiungo che lungo il litorale sono state posizionate apposite isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti prosegue Massimiliano Catini -. Se si vuole ammirare il mare o divertirsi non è assolutamente necessario farlo a spese degli altri cittadini. Condanniamo fermamente questo gesto vile - conclude Catini - e speriamo che non si ripeta in futuro».