CERVETERI - È entrata regolarmente in servizio lo scorso lunedì scorso la fornitura del servizio idrico ad uso irriguo nella frazione di Cerenova.

«Come ogni anno - ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità ambientale di Cerveteri, Francesca Appetiti - nel mese di aprile abbiamo aperto la fornitura idrica ad uso irriguo, acqua che lo ricordo a tutta la cittadinanza, non è assolutamente utilizzabile al consumo umano, in quanto non potabile e dunque fruibile solamente per attività di annaffiamento dei propri giardini. Il servizio rimarrà attivo fino al 30 settembre».

Per quanto riguarda i costi del servizio, l’assessore Appetiti ha precisato: «Il costo del servizio si compone di tre voci: un canone base forfettario all’interno del quale, oltre ai costi di installazione e noleggio del contatore, è inclusa l’erogazione di un quantitativo di acqua pari a 35mc. Poi un corrispettivo a tariffa calcolato sulla base di eventuali consumi eccedenti al quantitativo base e infine un corrispettivo per il rimborso delle spese postali».

«Per ciò che concerne le fatturazioni infine – ha concluso l’assessore Appetiti – nel corso dell'anno 2023 sono stati fatturati i soli canoni per gli anni 2020-2021, entro maggio 2024 verrà fatturato il canone per gli anni 2022-2023 e infine, a fine servizio dell'anno in corso verrà fatturato il canone del 2024 ed eventuali consumi eccedenti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA