LADISPOLI - Torneranno finalmente a suonare le campane della chiesa Santa Maria del Rosario. Il 22 dicembre è il giorno indicato per l’inaugurazione del nuovo campanile tanto che il Comune ha stabilito il divieto di transito di tutti i veicoli in via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra via Trento e via Flavia, per consentire la cerimonia tanto attesa. Gli operai a inizio anno avevano avviato il consolidamento statico del campanile, insieme alla sua nuova conformazione architettonica e alla realizzazione di una nuova sala polivalente. Un progetto finanziato con un contributo dell’8 per mille della Chiesa Cattolica per la felicità di tutti i parrocchiani e del monsignor don Alberto Mazzola. Il restyling comporta l’implementazione di elementi in acciaio e verranno riparate le parti ammalo rate dalle intemperie. Il parroco diverse volte aveva effettuato un appello ai fedeli affinché dessero anche loro un contributo per aiutare la chiesa e la diocesi di Porto Santa Rufina a sostenere le ingenti spese. Da anni praticamente le campane non rintoccano per le feste ma nemmeno per matrimoni e funerali. Era stata silenziata persino la torre campanaria per motivi di sicurezza a causa delle infiltrazioni e delle crepe che avrebbero potuto provocare cedimenti strutturali in caso di forti vibrazioni. Il nuovo salone polivalente garantirà spazi e funzionalità adeguate alle attività pastorali con un capacità di circa 100 posti. Costo dell’opera circa un milione di euro con sostanziosi interventi della Conferenza Episcopale, oltre che dell’8 per Mille, della Curia di Porto e Santa Rufina e dalle donazioni. Nella comunità locale si respira aria di grande attesa e felicità per il ritorno del suono delle campane.

