CIVITAVECCHIA – È previsto per domani l’arrivo al porto di Civitavecchia della nave Humanity 1, con a bordo una trentina di migranti salvati venerdì scorso mentre erano a bordo di un gommone, nella zona di ricerca e soccorso maltese. Tra loro quattro donne e undici minori - tra cui un bambino di soli due mesi. Secondo quanto raccontato da Sos Humanity i migranti erano già in mare da più di due giorni. «Sulla barca – spiegano – non c'erano né attrezzature di salvataggio né carburante sufficiente per raggiungere un porto sicuro. Il bambino era avvolto soltanto in una copertina bagnata».

In città intanto si è già messa in moto la macchina dell’accoglienza che già in tre occasioni da inizio anno ha dimostrato la sua efficienza.