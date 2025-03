FIUMICINO – «Le scritte apparse contro il sindaco Mario Baccini sono un atto vergognoso e inaccettabile, che non può trovare spazio in un confronto civile e democratico. Esprimo la mia piena solidarietà al primo cittadino e condanno fermamente queste manifestazioni di odio», dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

Il riferimento è agli insulti comparsi nelle ultime ore in città, legati al progetto del nuovo porto turistico professionistico e, in particolare, alla recente installazione della recinzione nell’area di cantiere.

«Questa infrastruttura rappresenta un’occasione unica per il rilancio economico e turistico di Fiumicino - prosegue Coronas -. Il porto turistico non solo valorizzerà il nostro litorale, ma creerà occupazione, attrarrà investimenti e renderà la nostra città un punto di riferimento per la nautica e il turismo di qualità. Chi si oppone con metodi intimidatori dimostra solo di non avere argomenti validi».

A sostegno del progetto, il fronte del sì sta organizzando un convegno per illustrare i vantaggi e le potenzialità di questa opera. «Sarà un’occasione per spiegare ai cittadini perché il porto è un valore aggiunto per la nostra comunità. Invito tutti a partecipare e a contribuire a un dibattito costruttivo, basato su dati concreti e non su slogan ideologici», conclude Coronas.

Dai social tanti attestati di solidarietà al sindaco. Giovanna Onorati (vice sindaco): Sei un signore a confronto di questi “rabbiosi” e incapaci!; Mauro Stasio (consigliere): Odio e cattiveria non pagano mai; Emilio Erriu: La lista civica Crescere Insieme esprime piena solidarietà al sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Le persone che hanno scritto quelle frasi sui muri dimostrano una mentalità ristretta e un basso livello culturale. Cercano solo di creare divisioni in una città che, dopo anni di abbandono, finalmente ha un sindaco che si impegna per migliorare la vita di tutti i cittadini. Rossella Angius: Quando non ci sono veri argomenti e non si è in grado di presentare le proprie ragioni con cognizione di causa, si passa all'offesa personale, alla violenza verbale e al turpiloquio. Rimane solo quello. Ma questo dimostra con chi abbiamo a che fare. Testa alta Sindaco come fai sempre! Grazie per continuare a portare avanti il mandato di tutta la nostra Città. La lista civica Mario Baccini Sindaco esprime piena solidarietà al Sindaco di Fiumicino . Le frasi scritte dimostrano una mentalità retrograda di basso livello sociologico e politico. Constatiamo che distorcere la realtà delle cose sta diventando un abitudine comunicativa diffusa non solo su questo importante tema, è evidente che una visione di crescita di alto livello della città sembra sia un problema e non un opportunità di crescita per migliorare la vita di tutti i cittadini. Tra le tante va sottolineata quelladi David Di Bianco: «A nome del Comitato Tavoli del Porto ho espresso dissenso e condanna per quelle scritte in una dichiarazione uscita su Repubblica. Non ci appartengono né il metodo né il lessico».