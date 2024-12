CIVITAVECCHIA – «Nel ribadire il nostro impegno e apertura alla collaborazione più totale ci corre l'obbligo, anche per rassicurare la collettività sulla gestione delle risorse di questo ente, di fare chiarezza su alcuni punti».

Inizia così una nota dell’Ater di Civitavecchia con il commissario straordinario Massimiliano Fasoli che interviene dopo la nota di Palazzo del Pincio.

«In merito alla comunicazione giunta a questa Ater – spiega – riguardo l'utilizzo dell'immobile di via Veneto recentemente acquistato grazie ad un finanziamento regionale di 5.864.260,95 euro, sottolineiamo, ancora una volta, la bontà dell'iniziativa del bando di housing sociale che rientra a pieno titolo nel programma di edilizia agevolata per cui è previsto il finanziamento. I restanti appartamenti sono attualmente utilizzati per le famiglie trasferite, o in corso di trasferimento, dai palazzi di viale Guido Baccelli in fase di ristrutturazione e, terminato l'intervento PNRR, saranno rimessi a disposizione dei cittadini di Civitavecchia.

Grazie alle verifiche in atto, di cui si parlava nella precedente nota, che permetteranno di recuperare diversi alloggi, potremo far scorrere la graduatoria ERP».

VIA XVI SETTEMBRE

«Per quanto riguarda l'intervento PNRR di via XVI Settembre – continuano - comprendiamo la necessità di una fase di studio, legata al cambio della amministrazione comunale, ma ricordiamo le scadenze stringenti dettate dal PNRR che rendono necessario un cambio di passo. Al di là del ricorso al TAR, che ormai dovrà seguire le sue tempistiche e il suo iter, ci sono altre aree come previsto da progetto che intanto potrebbero essere messe a disposizione per accelerare l'intervento ed evitare ulteriori rallentamenti a discapito delle circa 30 famiglie coinvolte».

LA QUESTIONE IMU

«Infine, c'è la questione dell'IMU, da cui prenderebbe origine un debito di 12 milioni di euro. Una interpretazione della legge nazionale che vorrebbe il pagamento dell'imposta su immobili ERP, un contenzioso ormai aperto da anni. Riteniamo piuttosto illogica questa interpretazione e, anzi, proprio nell'ottica della collaborazione chiediamo all'amministrazione che si ponga fine a questa diatriba. Restiamo a disposizione – conclude Fasoli - dell'amministrazione comunale e del suo Sindaco per eventuali iniziative, progetti e per avviare quel confronto che forse negli anni passati è mancato, a discapito della cittadinanza».

