TARQUINIA - Fervono i preparativi per il Mondiale catamarani classe Dart18 in programma dal 7 al 13 settembre nelle acque di Tarquinia Lido.

L’Assonautica “Giuseppe Maffei”, in collaborazione con l'Associazione Dart18 Italia e la Federazione Italiana Vela (Fiv), si prepara ad accogliere il prestigioso appuntamento internazionale, che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il mondo. La rassegna iridata conferma la città etrusca come una delle principali destinazioni per gli sport acquatici della costa laziale.

"Siamo orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi – afferma la presidente dell’Assonautica “Giuseppe Maffei” Federica Ruzzier -. L'impegno e la dedizione del nostro comitato tecnico sono fondamentali per organizzare una manifestazione di questa portata. Tarquinia è pronta ad accogliere gli equipaggi e offrire loro un'esperienza che vogliamo sia indimenticabile, sotto il profilo sportivo e dell’ospitalità." “Siamo orgogliosi di rendere possibile un evento di questa portata, nonostante le limitate risorse economiche a disposizione – dichiara il presidente dell’Assonautica provinciale di Viterbo Luigi Bellucci –. A oggi abbiamo Più DI 80 equipaggi iscritti che mi auguro, oltre a dipingere il mare di mille colori, ci facciano respirare agonismo, lealtà e voglia di vincere”.

La realizzazione di una rassegna mondiale costituisce un’ottima opportunità d’incontro, socialità e comunicazione e per accogliere centinaia di persone provenienti dall’estero, un target di visitatori che conosceranno Tarquinia, apprezzandone le condizioni climatiche, di vento e di logistica del suo litorale. L’occasione per rafforzare la candidatura della città a luogo privilegiato per l’organizzazione di competizioni internazionali. Il sostegno dei partner che hanno scelto di supportare l’vento sportivo, così come quello del Comune di Tarquinia che ha sostenuto la proposta di candidatura e l’Assonautica “Luigi Maffei” quale circolo ospitante, è stato fondamentale.

I primi giudici e regatanti arriveranno il 6 settembre; le regate si svolgeranno dal 7 al 13 settembre, giornata conclusiva del campionato in cui saranno premiati gli equipaggi vincitori nell’area village. Il 7 luglio si è intanto tenuta la terza edizione della granfondo valida per Campionato Regionale ACLI open water “Tutti a mollo”, promossa da Tarquinia Swimming & Fitness Club, in collaborazione con l’Unione sportiva Acli, la Società Arvalia Roma Swimming e Fitness Club e l’Assonautica “Luigi Maffei”, e patrocinata dal Comune di Tarquinia.

