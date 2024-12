CERVETERI - Al via l'avviso pubblico per l'assegnazione dei locali del centro polivalente di via Luni, a Cerenova. L'avviso è rivolto a tutte le associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali, caritative, iscritte all'albo delle associazioni comunali. Per presentare domanda c'è tempo fino alle 12 del 16 dicembre. I moduli dovranno essere presentati a mano all'ufficio protocollo del comune al Parco della Legnara, oppure tramite pec a comunecerveteri@pec.it. In caso di pluralità di istanze relative alla disponibilità dei locali in parola nei medesimi giorni e per la medesima fascia oraria, ove non risulterà possibile raggiungere un accordo tra le varie associazioni interessate, verrà utilizzato il criterio della precedenza, tenendo conto della data di protocollazione della domanda di concessione. In caso di richieste superiori alla disponibilità oraria dei locali in parola, al fine di garantire la pluralità di accesso al maggior numero di associazioni possibili, il Dirigente potrà stabilire limiti massimi di assegnazioni orarie. Gli assegnatari degli spazi saranno tenuti a corrispondere le tariffe determinate dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 17 aprile 2008.

