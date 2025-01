LADISPOLI – Rapina in villa questa mattina in periferia. Due banditi si sono introdotti nell’abitazione di una famiglia di imprenditori molto nota e hanno preso in ostaggio la donna delle pulizie, legandola. È da quantificare il bottino. Sul posto i carabinieri di Ladispoli, Cerveteri e della compagnia di Civitavecchia, con l’ausilio del reparto della Scientifica. I due rapinatori sono fuggiti, mentre la donna si trova in ospedale per accertamenti (segue).

