LADISPOLI – Vetrata presa a mazzate e un solo minuto per entrare in azione e rubare più merce possibile. Ladri scatenati nel piazzale di via Glasgow dove nella notte, intorno alle 4, hanno fatto irruzione nel bar “L’angolo del caffè” punto di riferimento del quartiere residenziale del Cerreto. Bottino ingente per i furfanti che si sono portati via sigarette, “gratta e vinci”, vini, champagne e liquori tra cui bottiglie di grappa. Un bel danno per i titolari considerato pure che ci sono da riparare le vetrate e gli scaffali. «I soliti ignoti ci avevano provato tempo fa, riuscendoci poi il giorno dopo – spalanca le braccia Stefano Massimi, il titolare – e ora anche per la seconda volta. Purtroppo per noi è un disagio enorme, le nostre telecamere li hanno filmati». Erano in quattro se non cinque i componenti della banda arrivati in piazza Glasgow con un’auto di grossa cilindrata. Dalle telecamere si nota come uno di loro colpisca con violenza la porta mandando in frantumi i vetri con una mazza e poi gli altri complici entrano e in pochi secondi arraffano il più possibile. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Ladispoli coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia. Solo pochi giorni fa sempre i militari avevano acciuffato due ladri dell’Est, 20enni, mentre rubavano nel market di “Maury’s” a nemmeno 100 metri dal bar.

Dopo un periodo di relativa calma, l’allarme sicurezza torna a suonare forte nella città ladispolana dove nei mesi scorsi sono stati numerosi i raid avvenuti in ville e appartamenti, soprattutto nel periodo tra Natale e Capodanno.

